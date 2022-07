x x

SARONNO – “E’ bello vedere tanti bambini in piazza, in bicicletta, andare a scuola da soli ma… come è possibile che al pronto soccorso non ci sia un pediatra?”. E’ il focus dell’intervento di una mamma che si è appena trasferita a Saronno e che sta provocando un notevole dibattito sui social riportando in primo piano il tema dell’assenza della Pediatria e del pronto soccorso pediatrico nel presidio cittadino di piazzale Borella.

Sostanzialmente la mamma si è trovata a fare i conti con un problema di salute del bimbo ed ha chiesto l’aiuto all’ospedale cittadino: “Sono andata in pronto soccorso con mio figlio di 8 mesi e quello di due anni al seguito. Mi hanno mandato dal senologo (!) giusto per far visitare il bimbo da qualcuno (dottore simpaticissimo e disponibilissimo per carità, ma pur sempre un senologo e non un pediatra) poi ci hanno trasferito in ambulanza a Busto. Ora, per fortuna non era nulla di grave, ma se lo fosse stato? Il consiglio è stato “La prossima volta chiami direttamente l’ambulanza così la portano a Garbagnate Milanese”.

Una “soluzione” che anche altre mamme, commentando il post, hanno spiegato di aver ricevuto e ormai di adottare ma che ha lasciato la neo saronnese sconcertata tanto da chiedere se non sia possibile riavere il servizio.

Il tema è stato affrontato in diverse circostanze anche dal Comitato per la Salvaguardia dell’ospedale che fin dalla fine della prima emergenza covid ha chiesto il ritorno di tutti i reparti “persi” dal presidio di piazzale Borella a partire dalla pediatria e dal punto nascita.

