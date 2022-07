x x

VARESE – “Una crisi di governo assurda. Il Movimento 5 Stelle è in stato confusionale. Si chiarisca le idee. Noi di @ItaliaViva le idee le abbiamo chiare. Mario Draghi deve rimanere a palazzo Chigi e portare a termine il lavoro iniziato”: così la parlamentare del Varesotto, Maria Chiara Gadda, esponente di Italia viva, riguardo alla situazione che ha portato il premier Mario Draghi a presentare le dimissioni, respinte dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

Da parte di Gadda è riconferma la fiducia nel premier che nei prossini giorni tornerà alla Camera per valutare se vi siano le premesse per proserguire l’attività del Governo o se si andrà alle elezioni anticipate.

