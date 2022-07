x x

CISLAGO – Dopo i controlli effettuati nei giorni scorsi, la polizia locale di Cislago è entrata in azione ed ha sgomberato l’alloggio – di una anziana cislaghese da tempo ricoverata in ospedale – che era stato abusivamente occupato. L’appartamento è adesso ritornato nella disponibilità della pensionata.

La scorsa settimana la vigilanza urbana era intervenuta per un controllo: l’appartamento, in base a quanto emerso, era stato occupato ormai da una annetto ed all’interno sono state trovate sostanze stupefacenti ed anche armi da taglio, materiale sequestrato dalle forze dell’ordine. Sempre in base alle indagini della polizia urbana, è emerso che l’inquilino dell’anziana signora, quando lei era stata trasferita in ospedale, aveva abusivamente subaffittato i locali ad altri due uomini. Ora l’alloggio è stato dunque “liberato”.

(foto archivio: una pattuglia della polizia locale di Cislago)

