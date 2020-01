Immobile sotto sequestro occupato abusivamente con affitto in nero

LIMBIATE – E’ stata una lunga attività di polizia giudiziaria quella portata avanti durante le festività natalizie dalla polizia locale di Limbiate.

I controlli hanno riguardato un appartamento nel quartiere San Francesco, in via Dei Mille, nel quale vive una famiglia ecuadoriana nonostante l’abitazione risulti sottoposta ad un provvedimento giudiziale di sequestro disposto dal Tribunale di Milano.

Successive verifiche hanno confermato la mancata presentazione della dichiarazione di ospitalità da parte della famiglia, che veniva così multata: gli occupanti hanno poi affermato di risiedere in quell’immobile da qualche tempo e di pagare un affitto in nero (300 euro mensili) ad una connazionale, che affidava loro le chiavi di casa. Gli agenti hanno identificato la donna, 55enne di nazionalità ecuadoriana, che veniva quindi denunciata sia per il subaffitto illecito di un appartamento sequestrato, sia per falsa dichiarazione, in quanto si accertava che la donna, al fine di ottenere un proprio vantaggio patrimoniale (relativamente alle utenze di luce e gas), rilasciava dichiarazioni mendaci all’ufficio anagrafe del comune di Limbiate.

Nel frattempo, il Tribunale ha disposto lo sfratto esecutivo dell’immobile entro la fine di questo mese di gennaio.

08012020