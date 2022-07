x x

Le raccomandazioni rivolte agli anziani

CISLAGO – Il Comune di Cislago “raccomanda agli anziani di prestare la massima attenzione in queste calde giornate, che registreranno temperature molto elevate, evitando di uscire nelle ore più calde. In caso di criticità o bisogni particolari, si invitano i cittadini più anziani e i più fragili, soprattutto se privi di supporto familiare sul territorio, a rivolgersi al Servizio socio assistenziale contattando il numero 0296671032.”

Pasti a domicilio

Proseguono dal Comune: “Per limitare le uscite di casa e l’impiego di energie fisiche, è possibile tra l’altro attivare il servizio consegna pasti a domicilio, anche temporaneamente. Mobilitiamoci tutti insieme per stare accanto agli anziani e invitiamo a segnalarci le situazioni maggiormente critiche per intervenire con azioni mirate di monitoraggio”.

