SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo integralmente il testo in cui l’ex assessore Novella Ciceroni spiega la propria querela e azione legale per l’affaire posta elettronica.

Terzo e ultimo aspetto legato al secondo, comunico alla città che in data 12 Luglio 2022 ho depositato atto di querela presso la Procura di Milano (organo che ha competenza esclusiva per i reati informatici) contestando le fattispecie previste e punite dall’art. 615 del codice penale e ciò in quanto l’Amministrazione, nonostante il mio account di posta elettronica fosse nominativo e coperto da password e quindi fosse di uso personale, ha cambiato la password lo stesso giorno in cui mi sono state revocate le deleghe, ed, invece di chiudere l’account, alla luce di quanto mi è stato riferito per iscritto dal legale del provider di posta del Comune di Saronno, avrebbe disposto in autonomia il reindirizzamento della posta in entrata verso gli account istituzionali del Sig. Sindaco Augusto Airoldi e del dirigente dell’area tecnica. Condotta che integra anche delitto di violazione della corrispondenza in relazione all’acquisizione del contenuto delle mail custodite nell’archivio dell’istante e reato di danneggiamento di dati informatici di cui agli artt. 635 bis e seguenti del codice penale.



E non solo. Debbo anche informarvi di aver conferito sin d’ora mandato ai miei legali di fiducia di proporre in ogni opportuna sede, compresa quella penale, le azioni a tutela della mia immagine, del mio onore e della mia reputazione, nei confronti di coloro che con ogni mezzo diffondono notizie inveritiere sulla mia persona e sul mio operato.

Questa querela mi costa, non tanto e non solo in termini economici, ma proprio come dispendio di tempo e di energie che tolgo alla mia famiglia e al mio lavoro e alle attività di Obiettivo Saronno, ma la ritengo un atto doveroso a garanzia futura della sicurezza di ogni singolo cittadino, perché simili azioni non possano più essere reiterate nei confronti di alcuno.

