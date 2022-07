x x

ORIGGIO – Oggi alle 12 in A9 Autostrada dei Laghi, all’altezza di Origgio, un furgone in transito ha preso fuoco. Le fiamme hanno anche interessato una zona verde nei pressi dell’autostrada. Attualmente il veicolo è stato spento (e il conducente si è allontanato per tempo dai veicolo e non è rimasto ferito) mentre le fiamme stanno ancora interessando una vasta area nei pressi di alcuni stabilimenti produttivi e alcune abitazioni. Sul posto stanno intervenendo diverse squadre di vigili del fuoco dalle sedi di Saronno, Busto/Gallare e in supporto dal comando di Milano. Una decina gli automezzi dei pompieri impegnati.

Le fiamme hanno interessato le aree vegetate nei pressi di via Cantalupo, viale Europa e via Stravazza . Attualmente l’incendio è sotto controllo e non risultano fronti attivi. Sono in corso le operazioni di bonifica.

(foto archivio: pompieri impegnati in un incendio nel verde)

21072022