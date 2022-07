Calcio mercato: il giovane Maisano all’Ardor Lazzate

x x

LAZZATE – In vista del prossimo campionato di Eccellenza l’Ardor Lazzate pensa anche ai giovani ed ha inserito nella rosa della prima squadra Lorenzo Maisano, centrocampista classe 2004.

Per quanto riguarda la rosa dell’Ardor edizione 2022-2023, tra gli altri è arrivato l’esperto Jacopo Calviello. In precedenza l’Ardor aveva annunciato l’acquisto di Eduardo Romeo. In precedenza la società aveva confermato Luca Artaria. Nei giorni scorsi da parte dell’Ardor Lazzate l’annuncio dell’arrivo di Erik Siviero e del ritorno in maglia gialloblù di Lorenzo Gerevini. Anche per l’Ardor Lazzate il mercato estivo sta dunque ormai entrando nel vivo: obiettivo della dirigenza quello di allestire un gruppo competitivo. Per la prossima stagione l’Ardor Lazzate si è affidata all’allenatore Ivan Stincone, tra l’altro in passato sulla panchina della Universal Solaro.

