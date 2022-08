x x

SARONNO – Dopo una campagna acquisti decisamente “importante” e dopo che ieri il comitato calcistico della Lombardia ha definito la composizione dei gironi per la prossima stagione, il Fbc Saronno ha fissato le date delle prime amichevoli pre-campionato e la data del raduno.

Per i biancocelesti appuntamento a Cesate

Raduno per la preparazione estiva mercoledì 17 agosto al centro sportivo di via Dante a Cesate, dalla mattina per seduta doppia fino al 21 agosto.

Prima uscita con la Trevigliese

Al raduno ed all’avvio della preparazione dei biancocelesti del presidente Francesco Gravina e del direttore generale Marco Proserpio seguiranno le prime due uscite amichevoli. Il debutto è previsto domenica 21 agosto, qiando andrà in scena la partita Trevigliese-Fbc Saronno in orario da definire.

Si proseguirà quindi mercoledì 24 agosto con Cisanese-Fbc Saronno, pure in questo caso in orario da definire.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”. Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnob

(foto archivio: una immagine dalla scorsa stagione)

03082022