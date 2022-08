x x

CARBONATE – Incidente stradale nel tardo pomeriggio di ieri lungo la sempre trafficata ex statale Varesina, all’altezza di Carbonate. Il sinistro si è verificato all’altezza della intersezione con via Roma, una donna è caduta dalla propria bicicletta ed ha riportato alcune contusioni. Sul posto per soccorrerla l’immediato intervento di una ambulanza della Croce azzurra arrivata da Cadorago. La ciclista, di 62 anni, è stata trasportata all’ospedale “Galmarini” di Tradate per essere medicata di comunque non gravi ferite.

(foto archivio: l’ospedale “Galmarini” di Tradate, dove è stata trasportata la donna contusa dall’ambulanza della Croce azzurra di Cadorago, per essere medicata e per gli accertamenti sanitari del caso)

