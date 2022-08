x x

LOMAZZO – Auto in fiamme ieri a Lomazzo: è successo alle 14.10 alla periferia del paese lungo la strada provinciale 23. Con i vigili del fuoco, sul poato è arrivata una ambulanza della Croce rossa lomazzese e l’automedica proveniente da Como: per il conducente del mezzo, un ragazzo di 29 anni, nessuna grave conseguenza: è stato visitato ma non si è reso necessario il trasporto in ospedale.

La scorsa notte, inoltre, tamponamento fra due automobili in via Strada di mezzo a Cirimido: sul posto oltre ad una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Cantù è arrivata una ambulanza del Sos di Appiano Gentile. Due persone, un uomo di 30 anni ed una donna di 55 anni, hanno avuto bisogno di cure mediche ma non è stato necessario il trasporto in ospedale. Il fatto è accaduto alle 4.15.

