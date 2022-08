x x

SARONNO – “Dieci immagini per dare forma alle nobili note della “Hungarian Symphonny Orchestra – Miskolc” che aleggiavano in tutta la Prepositurale”. Così Armando Iannone descrive le scatti concessi a IlSaronno in cui racconta il Gran Galà Lirico di sabato sera in Prepositurale. “Un concerto che ha regalato vibranti emozioni ai presenti in Prepositurale. La direttrice dell’orchestra, Krisztina Szaszné Ponuzs ha ringraziato per l’ospitalità e l’opportunità di suonare a Saronno e far conoscere il loro progetto musicale” conclude il fotografo saronnese.

