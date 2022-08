x x

TRADATE – APPIANO GENTILE – E’ un 43enne di Tradate l’uomo trovato morto ieri mattina ad Appiano Gentile vittima, secondo le prime ricostruzioni, di un malore.

L’allarme è scattato mercoledì 10 agosto, intorno alle 6 nel parcheggio del McDonald’s di via Salvo d’Acquisto. Alcuni passanti hanno notato l’uomo in auto che pareva addormentato. Non rispondeva però alle chiamate tanto che i presenti hanno deciso di dare l’allarme. Sono intervenute le forze dell’ordine, i vigili del fuoco e il pronto intervento sanitario. In pochi minuti sono arrivate sul posto l’ambulanza del Sos di Appiano e l’automedica ma per l’uomo non c’era più nulla da fare.

L’ipotesi è che sia stato vittima di un malore.

