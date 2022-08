x x

SARONNO – “Alle elezioni del 25 settembre i cittadini potranno finalmente votare per una proposta seria e non saranno costretti a schierarsi con l’uno o l’altro polo populista”.

Inizia così la nota condivisa da Azione Saronno stamattina in merito alle imminenti elezioni politiche.

“Azione lavora fin dalla sua nascita alla creazione di un’alternativa liberale e pragmatica al bi-populismo di destra e di sinistra che ha devastato questo Paese e sfiduciato Draghi. Il nostro obiettivo è sempre stato quello di liberare le forze migliori dei 2 poli, oggi ugualmente arresi a diverse forme di irresponsabile populismo, e di costruire qualcosa di nuovo. Italia Viva si è detta disponibile a lavorare con noi per costruire insieme “l’Italia sul serio”: questo non farà altro che dare maggiore forza al nostro progetto politico.

Durante settimane di tatticismi e di negoziati, abbiamo purtroppo visto quanto per gli altri partiti sia difficile uscire dalla logica della “coalizione contro”. Ora è finalmente possibile tornare a parlare di programmi.

“Abbiamo da tempo identificato alcuni temi chiave, un’agenda repubblicana rivolta a tutte le persone che vogliono un’Italia seria. Abbiamo condiviso con Italia Viva queste priorità e le consolideremo presto in un programma preciso” afferma Silvio Barosso, Coordinatore di Saronno in Azione e Responsabile Organizzativo di Provincia di Varese in Azione.

“Siamo felici di invitare tutti i cittadini a dialogare con noi, a incontrarci e a collaborare a questo ambizioso ed entusiasmante progetto” – conclude Barosso.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn