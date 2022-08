x x

SARONNO – I clienti, tra chi rimasto in città e voleva fare le spesa e chi cercava uno svago nell’ennesima lunga mattinata estiva, non sono mancati ma gli ambulanti del mercato di Saronno stamattina sono stati decisamente ridotti all’osso.

Formalmente il mercato saronnese conta 270 ambulanti ma per effetto per prograssivo svuotamente di piazza dei Mercanti (la cosidetta buca dove molti ambulanti non vogliono più stare) ormai al mercoledì se ne presentano tra i 230 e i 240.

Stamattina ce n’erano poco più del 40% ossia un centinaio. In calo anche gli spuntisti malgrado le tante assenze degli ambulanti con licenza abbiano permesso ai presenti di disporsi nei posti per le vie del mercato rimasti vuoti per l’assenza dei titolari. Spazi decisamente più ambiti ed apprezzati rispetto a quelli liberi in piazza dei Mercanti.

I problemi del mercato settimanale del mercoledì sono noti da tempo e si sono, a partire dal progressivo svuotamento di piazza dei Mercanti, accentuati in questa fase di ripartenza post pandemia. Da tempo gli ambulanti chiedono un rilancio e una valorizzazione dell’appuntamento settimanale che continua a vantare una grande attrattività sui clienti ma pende consenti ed appeal tra gli operatori.

