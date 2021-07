GERENZANO – Insolita emergenza stamattina a Gerenzano dove intorno alle 8 in via Campazi il conducente di un mezzo pesante si è accorto di aver “perso” il rimorchio. Si era sganciato e naturalmente non era possibile rimetterlo in posizione. Immediata la chiamata al numero unico delle emergenze che ha fatto accorrere sul posto la squadra di turno dei vigili del fuoco di Saronno.

Con l’ausilio di un’autogru i pompieri hanno sollevato il rimorchio permettendo di riagganciarlo al mezzo in modo da liberare la sede stradale. Un intervento decisamente impegnativo che si è concludo intorno alle 11.

Ovviamente per tutta la durata delle operazione di recupero l’arteria è rimasta offlimits con qualche problema per chi doveva attraversare la zona industriale. Non sono mancati anche i lavoratori delle aziende della zona che sono passati a vedere il mezzo dei vigili del fuoco al lavoro per aiutare il conducente a rimettere “in linea” il proprio mezzo.