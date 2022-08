x x

COGLIATE – “Siamo molto felici e orgogliosi della candidatura del nostro capogruppo Vincenzo Di Paolo alla Camera dei Deputati per le elezioni politiche del 25 settembre.” Questo il commento della lista civica Uniti per Cogliate.

“Lo sosteniamo convintamente e siamo certi che tutta la nostra comunità saprà considerare l’importanza di sostenere un proprio concittadino perché anche Cogliate possa essere rappresentata direttamente in Parlamento.”

“Il 25 settembre – spiega il candidato sui social condividendo un video – sceglieremo in quale Italia vogliamo vivere, lavorare, amare. Vogliamo costruire una società sempre più aperta e inclusiva, che guarda con fiducia verso il futuro. Insieme, possiamo cambiare concretamente le cose”.

