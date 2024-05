Ad integrazione della precedente comunicazione inviata lo scorso marzo, specificano dal Comune, “l’intervento ha interessato in questi mesi i punti luce delle seguenti strade: via Sturzo, via Carlo Porta, via Dante, via Silvio Pellico, via Cavour (un tratto), via Cie (un tratto), via Galilei (un tratto), via Rossini, via Donizzetti, via Cadorna, via Caimi, via Garibaldi (un tratto), via Magenta, via Marconi, viale Roma (un tratto), via Mazzini (un tratto), via Manzoni, via Luini, via Colombo (un tratto), via 4 Novembre, via Como (un tratto), via Piatti, via Santa Maria, via Mascazza, via San Maurizio, via Fagnana, via per la Massina, via Bozzente Vecchio, via San Gerolamo, via Grazia Deledda, via Santa Cristina, via Clerici, via Varesina, via Sant’Agostino, via Toscanini, via Paganini, via Dell’Artigianato”.