SARONNO – Domani lunedì 29 agosto la Rete Mondiale di Preghiera del Papa (Apostolato della Preghiera) dell’Arcidiocesi di Milano, opera pontificia e fondazione vaticana nata nel 1844 in Francia ad opera dei gesuiti e diffusa in tutto il mondo, organizza una giornata diocesana di spiritualità sul tema della compassione per il mondo, fulcro centrale de “Il Cammino del Cuore” l’itinerario ufficiale di preghiera e formazione della RMPP internazionale.

I direttori e coordinatori delle sette zone pastorali della Diocesi, insieme agli animatori, ai membri e ai simpatizzanti a partire dalle ore 10 vivranno un programma incentrato sulla proposta pastorale dell’Arcivescovo di Milano monsignor Mario Delpini per il 2022-2023 “Kyrie, Alleluia, Amen”, che mette al centro la preghiera cristiana e in modo particolare la Rmpp della diocesi per una valorizzazione e un impegno più incisivo nella diffusione dell’intenzione mensile di preghiera del Papa (ne parla nelle pagine 75-77 e 85-86).

Per l’adorazione eucaristica pomeridiana sarà utilizzato un testo preso dalla rivista “Il messaggio del Cuore di Gesù” che insieme ai biglietti mensili sono i principali mezzi di diffusione della Rmppin Italia, insieme all’applicazione www.clicktopray.org dove il Papa scrive le sue intenzioni di preghiera nel suo profilo personale.

Da Saronno saranno presenti Raffaele Di Francisca coordinatore diocesano Rmpp con la moglie e i due figli per rappresentare il Gruppo dell’Apostolato della Preghiera che si riunisce dall’ottobre 2015 presso il Santuario Beata Vergine dei Miracoli di Saronno. Inoltre i biglietti mensili con l’intenzione di preghiera del Papa da sempre vengono distribuiti all’inizio del mese in tutte le parrocchie della città

Don Luca Broggi direttore diocesano e parroco di Basiglio (in provincia di Milano) attende i fedeli nei locali della Chiesa Gesù Salvatore con queste parole: “Vogliamo vivere un bel momento di comunione tra i membri delle diverse zone pastorali della nostra Diocesi alla scoperta di una realtà ecclesiale che nasce dall’incontro con il Cuore di Gesù e vuole raggiungere tutti gli uomini e le donne del nostro tempo”. L’incontro si concluderà alle 17 con la benedizione e il mandato missionario per le decine di animatori, una volta chiamati zelatori, che si impegneranno in questa antica e sempre nuova opera di evangelizzazione.

La giornata di spiritualità è aperta a tutti coloro che desiderano aderire. Per info e prenotazioni: [email protected]

