SARONNO – Dopo l’anticipazione arrivata domenica scorsa ieri con una lettera ufficiale vicario episcopale monsignor Luca Raimondi ha annunciato alla comunità saronnese il nuovo incarico di don Federico e l’arrivo in città di don Riccardo Bottan.

Ecco la sua missiva

“Comunico ufficialmente che don Federico Bareggi vostro vicario parrocchiale e incaricato di pastorale giovanile per la città, da settembre sarà nominato parroco della parrocchia S. Ambrogio in Cinisello Balsamo. Ringrazio don Federico per la sua disponibilità a questa nuova chiamata del vescovo e per il grande lavoro svolto in mezzo a voi.

Al suo posto sarà destinato, come incaricato di pastorale giovanile, don Riccardo Bottan. Don Riccardo è nato a Busto Arsizio nel 1977 ed è diventato prete nel 2014. Attualmente è vicario parrocchiale ad Appiano Gentile. In un momento di penuria di preti, soprattutto giovani, ringraziamo il Signore per questo dono che la Chiesa fa alla città di Saronno!

Cari fedeli accompagniamo queste notizie con la preghiera per chi parte e chi arriva e ci impegniamo tutti a collaborare nel cammino della nostra Chiesa sotto lo sguardo del Signore Risorto”.

