SARONNO – Rifiuti e soprattutto tante bottigliette di birra vuote e abbandonate: è quanto trovato nel fine settimana a margine dei portici di via Ferrari, nel retrostazione saronnese. A due passi dallo scalo ferroviario centrale, l’area che al contempo è defilata e tranquilla è da tempo punto di ritrovo anche da parte di chi eccede con l’alcol e da quelle parti piccoli furti e vandalismi sulle auto posteggiate non sono assolutamente una novità.

Le lamentele da parte di chi abita da quelle parti proprio non mancano; da parte dei residenti non solo la richiesta di più puntuali pulizie ma anche di più controlli, per fare sloggiare chi passa il tempo bighellonando sotto i portici, o attardandosi lì anche in orario notturno.

01092022