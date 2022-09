x x

COGLIATE – Raid notturno, l’altra notte, alla club house del centro sportivo: i responsabili della Cogliatese calcio la mattina seguente hanno trovato tutto a soqquadro.

Dalla Cogliatese l’amaro commento per l’accaduto, ed un bilancio dei danni: “Complimenti a chi la scorsa notte si è divertito a forzare l’ingresso della club house al centro sportivo per entrare a rubare. Il grande risultato è stato quello di aver rotto coppe, aperto e danneggiato sportelli, scassinato la macchinetta del caffè e portato via alcune lattine di Coca Cola. Poveracci. Ci siamo già organizzati per predisporre le misure precauzionali necessarie a far si che al centro sportivo entrino solo i nostri ragazzi per giocare e divertirsi”.

(foto: i dann che si sono lasciati alle spalle i ladri)

01092022