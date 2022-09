x x

ORIGGIO – Carambola fra due auto e 7 persone che hanno avuto bisogno di assistenza medica: questo il bilancio dell’incidente avvenuto ieri pomeriggio alle 15.25 sull’autostrada A8 nel tratto fra Legnano ed il bivio con la A9 ad Origgio, in direzione sud.

Sul posto, oltre a polizia stradale e vigili del fuoco, sono accorse due ambulanze: nessuno dei feriti è apparso in pericolo di vita ed anzi alcuni hanno riportato solo lievi contusioni: si tratta di una ragazza di 14 anni, due donne entrambe 52enni, un ragazzo di 28 anni, e due uomini, entrambi di 58 anni. La polstrada ha compiuto i rilievi del sinistro ed avviato accertamenti per chiarire dinamica ed eventuali responsabilità.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn

(foto archivio)

03092022