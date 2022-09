x x

SARONNO – Così tanta gente allo stadio per il Fbc Saronno non la si vedeva da tempo: per il derby della prima giornata di Promozione, domenica allo stadio di Lazzate (quello saronnese non è utilizzabile perchè si sta rifacendo il campo) c’era la tribuna completamente piena, 250 persone almeno. Un record anche per la categoria, dove sugli altri campi la media è di molto inferiore. Insomma, tanti motivi di soddisfazione per la dirigenza biancoceleste: non solo la vittoria 1-0 contro l’Aurora Cmc Uboldese, ma pure il pubblico che si sta riavvicinando in gran numero alla squadra.

Uno scenario che fa pensare ad un vero boom di spettatori non appena la formazione potrà ritornare allo stadio “Colombo Gianetti” dove la capienza attuale della tribuna coperta è di oltre 1000 spettatori e, se anche i risultati positivi continueranno ad arrivare, ci sono tutte le premesse per rivedere quei pienoni che caratterizzavano i momenti migliori del calcio saronnese.

(foto: alcuni momento della partita di domenica scorsa a Lazzate fra Fbc Saronno e Aurora Cmc Uboldese)

06092022