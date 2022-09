x x

SOLARO / CERIANO LAGHETTO – “Blitz” del vicesindaco di Ceriano Laghetto, il leghista Dante Cattaneo, nei boschi della vicina Solaro dopo che l’Amministrazione comunale solarese aveva nei giorni scorsi criticato le sue “esternazioni” riguardo alla presenza degli spacciatori di droga in quella zona.

Dante Cattaneo ha scritto dai social al sindaco di Solaro, Nilde Moretti.

Caro sindaco,

che anziché occuparti del problema che rende la vita impossibile a molti tuoi cittadini e a molti tuoi commercianti, mi insulti definendo la mia battaglia contro la droga una “farneticante pantomima”, rispondo che Solaro non merita tutto questo!

Somo andato nei boschi di Solaro, in una vecchia piazza di spaccio, ora discarica abusiva. L’ho segnalata un anno fa ed è ancora qui: gli stessi rifiuti, lo stesso letto di siringhe, la stessa identica posizione. Anziché spendere soldi dei cittadini per fare comunicati stampa per insultarmi, potreste spendere meglio il vostro tempo.

Nel giorno dedicato all’anniversario del grande Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, ucciso dalla Mafia 40 anni fa, agli insulti rispondo con le sue parole che spero ti facciano riflettere: “Certe cose non si fanno per coraggio, si fanno solo per guardare più serenamente negli occhi i propri figli e i figli dei nostri figli”.

(foto: Dante Cattaneo nei boschi di Solaro)

08092022