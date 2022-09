x x

SARONNO – ORIGGIO – UBOLDO – CARONNO – Ecco il testo integrale della missiva inviata dal Comitato Prospettive Area Ex-Novartis, costituitosi ufficialmente nelle scorse settimane, alle amministrazioni dei comuni di Origgio, Uboldo, Caronno Pertusella e Saronno chiedendo di aprire un tavolo di confronto con i privati intenzionati all’acquisto dell’area nei pressi della Strada Provinciale Varesina, dove aveva sede la storica azienda Novartis.

All’attenzione dei consiglieri comunali di Origgio, Uboldo, Saronno, Caronno Pertusella

Alla proprietà dell’area Novartis Origgio

L’iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l’utilità

sociale o in modo da recare danno alla salute, all’ambiente, alla sicurezza, alla libertà,

alla dignità umana.

Così recita l’art.41 della Costituzione della Repubblica italiana. La nostra Costituzione.

Siamo in un periodo storico che la specie umana non ha mai affrontato. Il cambiamento

climatico sta rendendo vaste regioni della terra inabitabili.

Abbiamo poco tempo per impedire la nostra stessa estinzione: al ritmo di 42 miliardi di

tonnellate di CO2 emesse in atmosfera ogni anno il “carbon budget” di 290 miliardi di

tonnellate di cui disponiamo è destinato ad esaurirsi in 6 anni1. Un aumento ulteriore delle

emissioni non farà altro che ridurre il tempo a nostra disposizione per effettuare la

transizione verso un modello economico sostenibile.

Il cambiamento climatico è qui e sta avvenendo adesso sotto i nostri occhi. Il 2022 si

classifica fino ad ora in Italia come l’anno più caldo e più arido di sempre2. Più la

temperatura media planetaria si alza e più aumenta la frequenza e l’intensità di eventi

atmosferici estremi.

I cittadini sono sempre più impattati da queste anomalie meteorologiche (grandine,

allagamenti, ondate di calore, siccità). Quanto costa all’amministrazione pubblica (quindi a

noi cittadini), in termini di denaro e risorse umane (vigili del fuoco, protezione civile, ecc.)

intervenire per ripristinare i danni provocati da questi fenomeni estremi? Quanto stanno

spendendo i cittadini di Origgio e del Saronnese per riparare le auto e i tetti danneggiati dalla grandine e dagli allagamenti? Quanto sta costando la siccità agli agricoltori e agli allevatori del Saronnese ?

L’assenza di parchi, fontane, piste ciclabili, viali alberati, trasforma le nostre città in isole di

calore e quindi, per rinfrescare le nostre case, i nostri luoghi di lavoro, ecc , si prolungano i

tempi di accensione dei climatizzatori alzando così di fatto i consumi e i costi dell’energia

elettrica. La mancanza di un polmone verde tra Saronno, Caronno Pertusella e Origgio

favorisce inoltre la formazione di isole di calore e quindi l’insorgenza di fenomeni climatici

estremi, come grandine e pioggia torrenziale. I cittadini facenti parte del comitato temono

anche che l’eccessiva cementificazione del territorio porti al dissesto idrogeologico 3.

Chi sono i responsabili a cui chiedere conto di questi danni?

Nell’era iperconnessa dell’Antropocene, in cui l’umanità ha il controllo completo del pianeta,

ciò che pare ancora più sorprendente, è che si pensi di continuare a perpetuare un modello

che, nel nostro territorio, sta producendo disastri.

Un esempio lampante del “laissez-faire” è la discarica di Gerenzano. Realizzata negli anni

‘70 nella cava privata Porro-Castelli senza opere di impermeabilizzazione, contamina ancora

oggi le falde di Uboldo e Gerenzano. Una scelta che oggi costa ai cittadini 4 Milioni di euro

solo per spostare il letto del torrente Bozzente (e ancora non si è parlato di bonifica) e che

richiede il funzionamento h24 di una barriera idraulica per evitare un ulteriore spandimento

degli inquinanti.

Oggi un’altra potenziale minaccia per l’ambiente del Saronnese si sta profilando

all’orizzonte: la dismissione da parte di Novartis dei suoi edifici in favore di una società che

vanta fra i suoi clienti grosse aziende che lavorano nel settore della logistica. E’ una

questione di responsabilità sociale. Durante le ore di punta la zona nord-est di Origgio è

già congestionata dal traffico rendendo impossibile agli Origgesi l’accesso ai servizi di

Saronno. L’uso della bicicletta o di altri mezzi ecologici è fortemente penalizzato per la

mancanza di un percorso ciclo-pedonale protetto, nonché di un trasporto pubblico efficiente

che disincentivi l’uso dell’auto privata.

Ed è qui che ritorna prepotente il richiamo alla nostra Costituzione, che impone regole

all’economia privata per tutelare l’uomo, la salute e l’ambiente. Per questo riteniamo che le

amministrazioni e le aziende coinvolte debbano usare tutti i mezzi disponibili per creare un

modello di sviluppo sostenibile e contrastare il cambiamento climatico. Il comitato chiede che il recupero dell’area ex-Novartis venga effettuato secondo logiche ambientali, economiche e sociali sostenibili.

In particolare: