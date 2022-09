x x

SARONNO – Fischietti per la sicurezza. E’ l’iniziativa organizzata dalla Lega Saronno sabato 10 settembre. Ecco la nota con cui Claudio Sala della sezione saronnese spiega l’iniziativa.

La sicurezza è un diritto e continueremo a dirlo. Sabato 10 settembre, dalle 17, si è svolta la manifestazione per la sicurezza alla presenza degli esponenti locali con la partecipazione del consigliere regionale Emanuele Monti e del parlamentare Stefano Candiani.

Per l’occasione sono stati distribuiti oltre un centinaio di fischietti a ragazze, donne e signore, bersagli di episodi di aggressioni e microcriminalità negli ultimi mesi qui a Saronno. Il fischietto richiama l’attenzione: contribuisce a disturbare l’eventuale aggressore, e magari a portare anche l’attenzione del sindaco Airoldi sulla questione sicurezza, completamente ignorata dal suo insediamento; infatti i risultati si vedono.

Ancora una volta ribadiamo che la Lega è da sempre in prima fila per garantire questo inalienabile diritto dei cittadini, seriamente minacciato da un immobilismo della sinistra in Italia, che evidentemente è troppo impegnata ad accampare pretese di diritti inventati per impegnarsi sulla sicurezza.

A Saronno la situazione è sotto gli occhi di tutti: continui episodi di microcriminalità che non trovano alcuna risposta concreta da parte di un’amministrazione troppo impegnata a far proclami e inventarsi slogan.

