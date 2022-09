A Cislago arriva il “Parco gioco diffuso”

x x

CISLAGO – “L’amministrazione comunale inaugura l’inizio dell’anno scolastico con una sorpresa per tutte le bambine e i bambini di Cislago. A partire dalla giornata di oggi, martedì 13 settembre, inizieranno i lavori di realizzazione del parco giochi diffuso, in prossimità della scuola primaria Mazzini”: a dare la buona notizia sono i responsabili della municipalità cislaghese.

La fase di realizzazione e pittura a terra dei giochi, in parte co-progettati insieme agli alunni di 4′ e di 5′, durerà circa quattro giorni. Alcune piccole aree, ricordano dal Comune, “saranno inibite temporaneamente al passaggio pedonale”.

Una iniziativa, quella che viene avviata a Cislago, che dunque coinvolge direttamente i giovani nella realizzazione del progetto a loro rivolto.

