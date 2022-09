x x

CESANO MADERNO – Anni fa era stato uno dei protagonisti di una delle prime edizione della trasmissione tv Grande fratello, l’altra notte un furioso incendio ha distrutto la sua pizzeria di via Molino Arese a Cesano Maderno. L’aveva aperta quindici anni fa.

E’ stato lui stesso a raccontare l’accaduto sui social: “Purtroppo il mio punto vendita di Cesano Maderno dopo 15 anni cessa di esistere, per il momento, per un incendio che ha totalmente distrutto l’attività. Volevo puntualizzare che non è stato un incendio doloso. Volevo ringraziare i carabinieri di Cesano Maderno e i pompieri di Desio per la loro professionalità”. L’incendio si è sviluppato nella notte fra domenica e lunedì.

Veneziano è titolare di diverse pizzerie in Brianza e dintorni, da Bovisio Masciago a Nova Milanese a Cologno Monzese.

(foto grande: una delle immagini del post-incendio alla pizzeria pubblicate sui social da Salvo Veneziano; e sotto l’ex concorrente del Grande fratello in una delle sue pizzerie)

