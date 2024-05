Primo piano

SARONNO – Sabato 25 maggio alle 11 all’Auditorium Aldo Moro in Viale Santuario 13 si svolgerà un dibattito sul tema “Per un’Europa popolare” con il saluto del Sottosegretario di Regione Lombardia Raffaele Cattaneo e l’intervento di tre esponenti del Partito Popolare Europeo: l’eurodeputato uscente Massimiliano Salini e i candidati Andrea Costa e Laura d’Incalci.

Nella lista Forza Italia-Noi Moderati sono confluite tutte le componenti che fanno riferimento all’area popolare compresi i Popolari per l’Italia dell’ex Ministro Mario Mauro e Democrazia e Sussidiarietà di cui è segretario il comasco Andrea Brenna. Obbiettivo dichiarato raggiungere la doppia cifra e rappresentare in Italia il punto di riferimento del mondo popolare, cattolico e liberale che in Europa con il PPE è maggioranza relativa ed esprime il Presidente della Commissione.

Più Italia in Europa per contare di più ed evitare che il nostro Paese venga emarginato e penalizzato da politiche dissennate e da eccessi ideologici evidenti ad esempio nella prima versione del cosiddetto “Green deal” che avrebbe costretto milioni di italiani ad effettuare costosissimi lavori per l’efficientamento energetico delle proprie case pena la perdita di valore delle stesse. Per non parlare della direttiva sul packaging che avrebbe penalizzato la filiera italiana del riciclaggio e che è stata modificata proprio grazie al lavoro di Salini e altri deputati popolari in Commissione. Un’Europa rispettosa delle proprie radici cristiane, attenta ai diritti civili, aperta alla vita e alla famiglia. Un’Europa che incoraggia la libera iniziativa imprenditoriale ma è sensibile alle necessità dei più fragili e non lascia nessuno indietro. Un’Europa che governa i fenomeni migratori con ragionevolezza e solidarietà tra stati consapevole che l’accoglienza va garantita a tutti coloro che fuggono da situazioni di guerra e oppressione ma che i migranti vanno integrati in modo saggio offrendo loro un lavoro dignitoso e non sfruttandoli come mano d’opera a basso costo o abbandonandoli nelle mani della criminalità organizzata.

I candidati saranno a disposizione di cittadini e stampa per rispondere a domande e approfondire le tematiche affrontate

(foto archivio)

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti