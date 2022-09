x x

SARONNO – Emergenza in corso questa sera nel cuore di Saronno. Poco dopo le 18,30 è arrivata la chiamata al numero unico delle emergenze per un incendio scoppiato in un appartamento in via Padre Monti alle porte della zona a traffico limitato. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco del distaccamento di Saronno e anche i carabinieri e la polizia locale. I pompieri si sono occupati di domare le fiamme mentre la polizia locale ha provveduto a gestire i curiosi che attirati dalla squadra di turno all’opera si è radunata all’esterno dell’abitazione. Al momento, fortunatamente, non risultano feriti o intossicati.

(per la foto si ringrazia un nostro lettore)

(seguono aggiornamento)

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn