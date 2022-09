x x

CISLAGO – Continua l’avventura in tv di Elisa Ferrazzano la cislaghese che con le compagne di liceo sta spopolando a Reazione a catena il programma di Marco Liorni in onda in orario preserale su Raiuno.

Anche questa sera le tre amiche, tenaci, brillanti e affiatete, hanno sbaragliato la squadra avversaria “Le ghirlandine” che sono riuscite ad indovinare solo 7 parole contro le 10 azzeccate delle varesotte.

Al gioco finale Elisa e le due compagne, ex compagne di classe Letizia Bianchini di Venegono Inferiore e Carolina Iadanza di Lonate Ceppino, hanno indovinatola parola finale Provinciale (avendo le parole chiusa e strada come indizio) ma per loro il bottino è stato solo di 563 euro. Un passo avanti rispetto al nulla di fatto di ieri sera ma decisamente un montepremi in gettoni d’oro meno ricco rispetto ai 60 mila euro di mercoledì sera e persino dei 1.100 del loro debutto. La cislaghese, con la sua squadra Tre e un quarto (omaggio all’amica Giulia rimasta a casa) avranno modo di rifarsi la prossima puntata visto ceh restano campionesse.

