SARONNO – E’ stato portato all’ospedale di Castellanza il 27enne vittima di una tentata rapina oggi, sabato 25 maggio, dietro lo scalo ferroviario di piazza Cadorna.

A chiarire l’accaduto saranno i carabinieri della compagnia di Saronno intervenuti sul posto pochi minuti dopo quella che sembra una tentata rapina. Tra le certezza la chiamata di alcuni passanti alle 1640 al numero unico delle emergenze per un giovane a terra e ferito in via Ferrari.

Il ragazzo, un 27enne, era decisamente provato con lesioni e contusioni compatibili con un’aggressione. In suo aiuto è intervenuti i soccorritori della Croce Rossa di Saronno che dopo le prime cure sul posto l’hanno trasferito il ferito all’ospedale di Castellanza. Diversi i passanti che hanno assistito alle operazioni di soccorso fornendo le prime informazioni ai militari intervenuti sul posto.