SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota dell’Amministrazione sulle dimissioni dell’assessore Alessandro Merlotti.

Oggi sono state depositate e protocollate le dimissioni dell’Assessore alla Rigenerazione Urbana.

Le dimissioni sono state per la Giunta e per il Sindaco una sorpresa che ha avuto come risposta un rinnovo della fiducia nella professionalità e nella lealtà dell’Assessore da parte della squadra di governo dell’Amministrazione.

Una fiducia frutto della sintonia rispetto ai progetti e alle scelte contenute nel programma elettorale e che si stanno progressivamente realizzando tenendo conto del contesto normativo in essere.

Sindaco ed assessori hanno proposto alla maggioranza e a Merlotti stesso un confronto sulle motivazioni della decisione assunta dall’Assessore per definire la migliore soluzione futura.

