SARONNO – Il sindaco Augusto Airoldi l’ha annunciato ai microfoni del TgR Lombardia e nel pomeriggio l’ordinanza è comparsa all’albo pretorio. Dopo la violenza sessuale avvenuta domenica notte nell’ex Cantoni il primo cittadino ha emesso un’ordinanza contigibile ed urgente per “l’immediata adozione dei provvedimenti necessari alla chiusura di tutti gli accessi (conosciuti e non) all’area, tanto da escludere ogni possibilità d’ingresso alle persone non autorizzate”.

Il problema delle occupazioni è salito agli onori della cronaca dopo la violenza avvenuta domenica sera che ha avuto come vittima (un ventenne e non una ventenne come emerso nelle prime ricostruzioni). Non a caso nell’ordinanza si legge che “vi sono punti nella recinzione dell’area in questione dai quali è possibile penetrarvi abusivamente con relativa facilità” e che “l’area è costantemente utilizzata quale rifugio da persone senza fissa dimora e teatro di eventi delittuosi, come dimostrato da numerose segnalazioni e interventi delle forze di polizia”.

Del resto era almeno un anno che l’ormai ex assessore Alessandro Merlotti rimarcava la necessità di sigillare l’area per evitare occupazioni che in passato sono state all’origine di incendi ed altre emergenze. Basti ricordare quando ad agosto è stato ritrovato il corpo senza vita di un 51enne albanese vittima di una caduta all’interno dell’area dismessa. Del resto sigillare l’ampia area di oltre 90 mila metri quadrati non sarà semplice perchè i punti d’accesso sono diversi, dai pannelli in compensato su via Miola al buco nel muro nella zona di via Don Marzorati.

