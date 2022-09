x x

CARONNO PERTUSELLA / ORIGGIO / SARONNO – Incidente stradale oggi alle 14.30 in via Lazzaretto nella zona industriale alla periferia di Caronno Pertusella dove è stata investita una ciclista. La donna, di 54 anni. è stata soccorsa da una ambulanza della Croce viola, ed è stata medicata direttamente sul posto, di lievi escoriazioni. E’ intervenuta anche la polizia locale che ha eseguito i rilievi del sinistro al fine di ricostruire l’accaduto e risalire alle eventuali responsabilità.

A Origgio alle 17.45 si oggi tamponamento fra due automobili in via Saronnino: due donne, di 21 e 60 anni, hanno avuto bisogno di cure mediche, sono state soccorso da una ambulanza della Croce rossa di Saronno ma anche per loro non si è trattato di nulla di grave.

Malore stamane alle 11 alla stazione ferroviaria di “Saronno centro” in piazza Cadorna dove è stato soccorso, dall’ambulanza del Sos Uboldo, un trentenne: è stato trasportato all’ospedale cittadino, in condizioni comunque non preoccupanti.

