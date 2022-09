x x

CISLAGO – Nuova vittoria per la squadra delle Tre e uno quarto a reazione a catena. La cislaghese Elisa, una delle campionesse in carica nel celebre gioco televisivo, si guadagna insieme alle proprie amiche ed ex compagne di liceo il ruolo di campionessa da ormai oltre una settimana. Questa sera le ragazze hanno conquistato un montepremi di 4.500 euro.

La squadra sfidante di oggi, dal nome “Scilla e Cariddi”, è stata sconfitta dopo aver indovinato solo 6 parole, contro le 11 delle Tre e un quarto. Durante la sfida non sono mancati i momenti di aneddoti: le campionesse continuano a farsi conoscere dal pubblico, tanto che oggi, dopo aver indovinato la parola “compleanno”, Elisa ha rivelato di essere nata il 4 gennaio.

Quindi le tre amiche hanno affrontato nuovamente la sfida della catena finale, ma non senza difficoltà: dopo aver ottenuto l’indizio “majorette” al prezzo di un dimezzamento del montepremi, raggiungono con titubanza la giusta risposta, “mazza”, portando a casa altri 4.500 euro.

In meno di una settimana hanno raccimolato un montepremi di gettoni d’oro che supera gli 80 mila euro in gettoni d’oro. Se giovedì 15 settembre non hanno indovinato la parola e quindi sono rimaste a bocca asciutta il giorno prima erano arrivate a 60 mila euro.

