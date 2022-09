x x

CERIANO LAGHETTO – “Può essere una banda di pusher così stupida da tentare di rimetter piede nel Comune più antispaccio d’Italia? Ci hanno provato, li abbiamo respinti subito. Sequestrato un machete e lo zaino con effetti personali e vari prodotti per il confezionamento delle dosi. Qui facciamo sul serio, non siamo mica a Solaro. Qui la Giunta comunale ha una volontà politica ben chiara: lotta allo spaccio, senza se e senza ma!” Così il vicesindaco di Ceriano Laghetto, Dante Cattaneo, riguardo all’intervento delle ultime ore, tramite il quale sono stati messi in fuga alcuni malintenzionati, nel bosco delle Groane.

Prosegue dunque la “crociata” degli amministratori comunali cerianesi che con la polizia locale sono decisissimi di rendere la vita difficile agli spacciatori che volessero di nuovo affacciarsi nella zona, dopo la bonifica dell’allora “bosco dello spaccio”.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn

24092022