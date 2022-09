x x

SARONNO – Le nubi del maltempo sulla finalissima per lo scudetto del softball, che da sabato vede opposte Mkf Bollate e Inox Team Saronno. Si gioca al meglio delle cinque partite, le prime due sono previste appuntamento sabato pomeriggio e sera, ma con un grosso punto interrogativo legato alle previsioni meteo che per domani danno pioggia, anche piuttosto intensa, sin dal mattino e poi pomeriggio e sera. E nel softball col campo mezzo allagato e sotto la pioggia intensa non si gioca. Le gare sono previste sul diamante di Ospiate (ai margini dell’ex statale Varesina, alla periferia bollatese), la prima alle 17 ed a seguire l’altra, mezz’ora dopo la conclusione della precedente. In caso di rinvio, si dovrebbe giocare domenica mattina dalle 11, ma pure in questo caso con il punto interrogativo, visto che anche domenica mattina potrebbe piovere.

Bollate si è qualificata alla finalissima eliminando in semifinale la Rheavendors Caronno; l’Inox Team Saronno ha battuto le campionesse in carica del Forlì.

(foto archivio: il campo di Ospiate allagato)

