x x

SARONNO – Inversione di tendenza per quanto concerne i dati covid a Saronno. A fare il punto della situazione, parlando nella tarda mattinata odierna ai microfoni di Radiorizzonti, il sindaco Augusto Airoldi. “In base ai dati di Ats Insubria, ci sono attualmente 76 positivi. Erano 66 la scorsa settimana e dunque si evidenzia una lieve inversione di tendenza. Si tratta capire – ha fatto notare Airoldi – se si tratta di un episodio sporadico o se questo trend si confermerà prossimamente, erano ormai settimane che il dato era sempre in descrescita”.

Per quanto riguarda i centri anziani, “continuano a non esserci segnalazioni nelle 3 rsa saronnesi. E anche dalle scuole, che ormai funzionano a pieno ritmo, non si segnalano situazioni di positività” ha riepilogato il primo cittadino.

In queste settimane l‘hub vaccinale di Saronno è chiuso, “sono in corso le sistemazioni per i danni causati dalla grandinata del 26 luglio. La struttura riaprirà entro il 12 ottobre per la ripartenza della campagna anti covid e con la contestuale attivazione della campagna vaccinazionale anti influenza” ha concluso Airoldi.

(foto archivio)

26092022