SARONNO – Saronnesi sotto i riflettori, ieri pomeriggio in tv. Il portavoce del centro islamico saronnese Saif Eddine Abouabid e l’imprenditore ed ex parlamentare Gianfranco Librandi ha preso parte alla rubrica del Tg4 dal titolo “Il diario del giorno”, in onda ogni giorno alle 15,30 su Rete 4 e condotta da Andrea Giambruno.

Il tema dell’approfondimento è stata la questione Israele e Hamas dagli scenari futuri alla strage dell’ospedale. Diverse le posizioni dei due saronnesi che hanno avanzato analisi sulla situazione attuali ma anche sugli scenari futuri senza contare le possibili conseguenze per l’Italia. Se Saif Eddine Abouabid ha affrontato, ad esempio, il tema della giornata della rabbia spiegandone il significato Librandi è tornato sui passaggi in Italia dell’autore dell’attentato di Bruxelles e sulla necessità di maggiori controlli e severità per prevenire altre escalation.

