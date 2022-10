x x

SARONNO – In Terza categoria girone A di Legnano, alla terza giornata, Dal Pozzo-San Luigi Pogliano 4-2, in classifica Dal Pozzo al comando con 9 punti parimerito con l’Oratorio Passirana. Nel girone A di Varese, sempre terza giornata, Amor sportiva-Centro Gerbone 4-0 (gol di Banfi e Rubino, doppietta di Caso), in classifica guida l’Arnate a punteggio pieno, 9 punti; segue il Beata Giuliana di Busto Arsizio con 7 mentre l’Amor è quota 6, frutto di 2 vittorie ed una sconfitta, l’Airoldi Origgio ha 4 punti ed oggi ha osservato il turno di riposo e tornerà in campo domenica prossima con la quarta giornata del torneo.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn

(foto archivio)

02102022