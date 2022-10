x x

UBOLDO / TRADATE – In Seconda categoria nel girone X, quinta giornata, Ardor-Cogliatese 0-1, Borsanese-Nuova Abbiate 0-4 (gol di Ceriano, Terzi, Fedele e Izzo), Gerenzanese-Torino club 4-0 (gol di Morandi, Geron e doppietta di Ciuciu), Pro Juventute Uboldo-Oratorio San Francesco 2-2, Antoniana-Cistellum 3-2. In classifica guidano Gorla Minore e Antoniana con 13 punti, segue il Cistellum con 12 punti parimerito con la Nuova Abbiate di Tradate. La graduatoria sta dunque iniziando ad allungarsi, nella lotta per le prime posizioni vi è dunque la compagine cisalghese e quella di Abbiate, che punta in alto.

(foto archivio: azione di gioco in una precedente partita della Pro Juventute, formazione di Uboldo)

02102022