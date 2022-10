x x

GIUSSANO – Risorge l’Ardor Lazzate, con una netta vittoria domenica pomeriggio sul campo della Vis Nova Giussano, dove è finita 1-4. Era la quinta giornata del campionato di Eccellenza. Ad aprire le marcature su calcio di rigore il lazzatese Artaria al 19′, e dopo soli due minuti il raddoppi dell’Ardor con Corona. Nella ripresa la Vis ha accorciato le distanze con Catta al 9′ ma al 36′ è andato a segno Guanziroli dell’Ardor e gli ospiti hanno chiuso in bellezza col gol di Dellavedova al 43′.

Risultati 5′ giornata di Eccellenza: Accademia pavese-Solbiatese 3-3, Club Milano-Muggiò 6-4, Magenta-Pontelambrese 4-1, Oltrepò-Castello Cantù 1-1, Pavia-Gavirate 2-1, Sestese-Calvairate 3-0, Virtus Binasco-Verbano 0-3, Vis Nova Giussano-Ardor Lazzate 1-4, Vogherese-Vergiatese 3-0.

Classifica: Pavia 16 punti, Oltrepò e Vogherese 13, Castello Cantù, Verbano e Club Milano 12, Calvairate e Magenta 10, Sestese 9, Gavirate 8, Solbiatese e Ardor Lazzate 7, Muggiò 6, Virtus Binasco e Pontelambrese 5, Vergiatese e Accademia pavese 4, Vis Nova Giussano 0.

