x x

SARONNO / GERENZANO – Momenti di apprensione oggi alle 13.20 lungo l’ex statale Varesina, in quel tratto viale Lazzaroni di Saronno nei pressi della rotonda all’incrocio con via Novara, dove si è verificato uno scontro fra un’automobile ed una motocicletta, Il centauro, un ragazzo di 18 anni, è caduto a terra ma ha riportato solo lievi contusioni, è stato medicato sul posto dal personale dell’ambulanza della Croce azzurra subito arrivata assieme ad una pattuglia dei carabinieri.

A Gerenzano intervento oggi dell’ambulanza della Croce azzurra di Caronno Pertusella in via Clerici, tratto locale dell’ex statale Varesina, per un incidente stradale, scontro auto-bici: due persone hanno avuto bisogno di cure mediche, un ragazzo di 17 anni ed uno di 32 anni, nessuno è apparso in condizioni preoccupanti. Sul posto, nella zona limitrofa al confine con Saronno vicino al sottopasso autostradale, anche una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Saronno, per i rilievi del sinistro.

(foto archivio)

04102022