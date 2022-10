x x

SARONNO – Traffico difficoltoso ieri mattina alle 11 in via I maggio, appena fuori dal sottopasso ed in direzione periferia dove era fermo un bus del trasporto urbano, con le quattro frecce ed anche i passeggeri a bordo. All’origine di tutto, evidentemente, un problema tecnico del mezzo: immediatamente si sono formate code e ci sono stati rallentamenti sia in entrate che in uscita dal centro di Saronno. Via I maggio è un passaggio quasi obbligato per chi proviene oppure è diretto alla stazione ferroviaria centrale, che si trova nelle immediate vicinanze a dove si è verificato il problema.

(foto: il bus con problemi tecnici fermo in via I maggio, al sottopasso di Saronno)

05102022