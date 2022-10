x x

SOLARO – Incidente stradale la scorsa notte a Solaro: in corso Europa nella zona industriale si è ribaltata una autovettura. Sul posto è accorsa una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Rho e sono arrivate due ambulanze, della Croce viola e della Croce bianca di Cesano Maderno, per soccorrere gli occupanti del mezzo. Si trattava di una ragazza di 26 anni e di un ragazzo di 29 anni. Non hanno riportato gravi conseguenze, sono stati comunque trasportati negli ospedali di Garbagnate Milanese e “Galeazzi” di Milano per gli accertamenti medici e le cure del caso.

I militari dell’Arma si sono occupati dei rilievi del sinistro e di fare rimuovere il veicolo con il carro attrezzi. L’incidente si è verificato alle 23.30 nei pressi della intersezione con via Bernini.

(foto archivio)

05102022