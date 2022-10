x x

UBOLDO – Weekend fitto di eventi con Avis Uboldo, che festeggia il proprio cinquantesimo anniversario. Con il patrocinio del Comune di Uboldo, si terranno conferenze e incontri durante le giornate di venerdì 7 e sabato 8 prima della mattinata di festeggiamenti effettivi durante la mattinata di domenica 9 ottobre.

Il programma

Venerdì 7 ottobre, alle 20.45, in sala Tito Zaffaroni del municipio di Uboldo, si terrà un incontro dal titolo “la memoria del tempo”, con i direttori avisini come relatori e le autorità locali presenti. A seguire, avverrà la consegna delle benemerenze ai soci secondo le norme statuarie.

Sabato 8 ottobre, alle 20.30, nella Sala Comunità di Uboldo, avverrà la premiazione dei migliori manifesti prodotti dagli alunni delle classi seconde delle medie di Uboldo, sul tema del cinquantesimo anno dalla fondazione di Avis Uboldo.

Nella mattinata di domenica 9 ottobre il ritrovo è fissato alle 10.30 alla sede comunale Avis, da dove partirà il corteo, accompagnato dalla banda cittadina Santa Cecilia, sino al sagrato parrocchiale. Alle 11 inizierà la messa, dopo la quale il corteo andrà sino a piazza Volontari del sangue per la benedizione del monumento e l’omaggio ai donatori defunti. Alle 13 sarà possibile consumare insieme un pranzo sociale, durante il quale verranno premiati i labari delle Avis comunali presenti.

