UBOLDO – Appuntamento sabato 8 ottobre in oratorio a Uboldo per l’open day del laboratorio teatrale “dire, fare, recitare” proposto dalla Compagnia del Crivello di Uboldo per ragazzi e ragazze.

L’iniziativa, che gode del patrocinio del Comune di Uboldo, sarà realizzata a partire dal mese di Ottobre nei locali dell’Oratorio San Pio di Uboldo e si comporrà di 20 lezioni di 2 ore ciascuna. A dirigere il laboratorio sarà Paola Ferraguto, educatrice professionale socio-pedagogico.

Il laboratorio sarà inteso come una “officina” di creatività personale e di gruppo con l’effettuazione di esercizi di espressività e di ritmica corporea, giochi di fiducia e coesione del gruppo, attività sensoriali e lavoro sul personaggio per raggiungere gli obiettivi di insegnare nuovi linguaggi agli adolescenti e stimolare la fantasia e la creatività dei ragazzi.

L’open day di sabato 8 ottobre alle 15 in oratorio San Pio a Uboldo sarà l’occasione per conoscere programma, date, orari, costi e l’insegnante del laboratorio teatrale.

Per maggiori informazioni rivolgersi alla Compagnia del Crivello via mail all’indirizzo [email protected], oppure tramite whatsapp al numero 3287226714.

(in foto d’archivio: uno spettacolo della compagnia del Crivello).

