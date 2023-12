ilSaronnese

UBOLDO – Una vera e propria “standing ovation” con il pubblico in piedi ad applaudire la Compagnia del Crivello. E’ terminata così l’esibizione della Compagnia teatrale uboldese sabato al Teatro San Pio con un grandissimo successo di pubblico e di critica.

Dopo i successi ottenuti a Varano Borghi e a Novara, la Compagnia del Crivello di Uboldo è tornata sul palco del Teatro San Pio di Uboldo con la divertente commedia dal titolo “Biscotti alle noci” di Nino Criscione. Quasi due ore di divertimento per le duecento persone che hanno gremito la sala uboldese per gustarsi le performance di Arnaldo Moneta (Ubaldo Specchi), Margherita Lanza (Anna Saltarelli), Rino Nuccio (Antonio Sallanà), Elisa Riva (Gioacchino e Silvia Sallanà), Giovanna Sironi Frizzi (Elisa Polentini), Elena Fioraso (Pina Saltarelli) e Fabio Poli (Rocco Saltarelli).

Grazie alla sapiente regia di Antonella Imondi la storia dei due siciliani, il dottor Sallanà e la signora Saltarelli, che si rivolgono alla stessa agenzia immobiliare per trovare un appartamento in affitto a Milano dove si trovano per

lavoro, dopo un carosello di situazioni paradossali ed equivoci, ha soddisfatto il pubblico uboldese.

Con “Biscotti alle noci” la Compagnia del Crivello, realtà uboldese avviata nel 2014, chiude in maniera più che positiva il 2023 e si prepara a mettere in scena una nuova commedia per il 2024. Dopo aver portato in scena “Impara l’arte e… ricorda la parte ” (2014), “ I danè fan danà ” (2015), “ La bugia va in vacanza ” (2016), “ L’eredità dei Lauri ” (2017), “ Il padre della sposa ” (2017), “ Siamo diventati tutti virtuali ” (2018), “ Le Sorelle Trapunta ” (2018) “ Non chiudete la porta ” (2022) e “Biscotti alle noci” (2023).